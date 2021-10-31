شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يستقر على 20 لاعبا لمباراة المصرى فى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، على اختيار 20 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق، استعدادا لمباراة المصرى البورسعيدى والمقرر لها برج العرب غدا.

واللاعبون هم: -

الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمود عزت وأحمد عيد وأحمد بيكهام ورجب نبيل وأحمد جمال وأحمد شكرى ومحمود حليمو ومحمد كناريا وعبد الرحمن عامر وصديق أوجولا وأولا سيكيرووالكسندر أمير عادل وعمار شرف الدين ومحمد نادى و مروان حمدى و فهد جمعة وحسين فيصل وإسماعيل أشرف.

ويغيب عن الفريق شريف رضا وعبد الكبير الوادى وخالد عبد الفتاح.

وحذر أحمد سامى اللاعبين من التراخى، مؤكدا أن المباراة تنتهى مع صفارة الحكم ولا بد من التركيز حتى الثانية الأخيرة.

يذكر أن سموحة تعادل فى الأسبوع الأول من عمر مباريات الدورى أمام الاتحاد السكندرى بأربعة أهداف لمثلها.