شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يضع اللمسات الأخيرة لتشكيل مباراة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق المصري البورسعيدي المران الأخير، اليوم، الأحد، تحت القيادة الفنية لمعين الشعباني، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب استعدادًا لمباراته بالجولة الثانية من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء غد الاثنين على استاد الجيش ببرج العرب.

وحرص الشعبانى على إيقاف المران أكثر من مرة والحديث مع اللاعبين عن بعض أخطاء التمركز والتمرير، كما حرص على متابعة مران حراس المرمى الذى يقوده حسن نصر مدرب الحراس.

ورفض معين الشعباني منح لاعبيه راحة، بعد التعادل مع غزل المحلة أمس بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد برج العرب في ختام مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف فريق غزل المحلة عن طريق اللاعب هشام عادل في الدقيقة الثامنة عقب استغلال تمريرة زميله عبده يحيى والانفراد بالحارس أحمد مسعود ليسدد الكرة، وتسكن الشباك بينما أحرز محمد عنتر هدف التعادل لفريق المصرى في الدقيقة 49.



مران المصري (1)



مران المصري (2)



مران المصري (3)