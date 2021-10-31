شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يهدر فرصة هدف للأهلى أمام البنك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدر الجنوب أفريقى بيرسى تاو، لاعب الأهلى، فرصة هدف لفريقه أمام البنك الأهلى في الدقيقة 19 من عمر المباراة المقامة حاليا بين الفريقين على استاد "الأهلي – السلام" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وفشل تاو فى استغلال عرضية زميله محمد مجدى أفشة، وسدد الكرة برأسه خارج مرمى الزنفلى حارس مرمى البنك الأهلى.

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.

وجاء تشكيل البنك الأهلى كالتالي: حراسة المرمى: محمود الزنفلي، الدفاع: أحمد ياسين، ومحمود سيد، وعاصم صلاح، وأمير مدحت، الوسط: محمد فتحي، وأحمد سعيد، ومحمد بسيوني، ومحمد هلال، إسحاق يعقوبو، الهجوم: فادي فريد.

يدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث في رحلة استعادة لقب بطولته المفضلة «بطولة الدوري» والمضي قدمًا لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

بينما يبحث خالد جلال المدير الفني للبنك الاهلى عن الخروج بنتيجة إيجايبة تساهم في مواصلة الانطلاقة المميزة للفريق هذا الموسم، وشدد خالد جلال على لاعبيه ضرورة التركيز الدفاعى لتفادى هجمات الاهلى المتوقعة، خاصة من الثنائى بيرسى تاو وميكيسونى بعد تألقهم في مباراة الاسماعيلى.