شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: الزمالك يستحق فوزا أكبر على الجيش.. وسنستعد بقوة للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على طلائع الجيش في مباراة اليوم.

وقال المدير الفني للزمالك، في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن فريقه أهدر العديد من الفرص التي سنحت له وكانت كفيلة بخروج الفريق فائزا بنتيجة أكثر من هدفين.

كما أشار كارتيرون إلى أنه لم يفكر في لقاء الأهلي قبل مباراة الطلائع من أجل تحقيق الفوز في لقاء اليوم، خاصة أنه يخوض كل مباراة من أجل تحقيق الفوز، موضحا أن التركيز كان على لقاء الطلائع، مشددا على أن الفريق سيبدأ في الاستعداد للقمة.

وأوضح كارتيرون أن يوسف أوباما غاب عن لقاء اليوم بسبب تعرضه لإصابة بشد خفيف، وفضل الجهاز الفني إراحته، ولذلك منح الفرصة لمصطفى فتحي للمشاركة أساسيا في اللقاء.. مضيفا أن عمر السعيد ظهر بمستوى جيد، ودخل مع الفريق في المباريات، وسجل هدفين في مباراتين.

وتابع كارتيرون بأنه لم يصرح بأن الزمالك لن ينافس على الدوري، ولكنه أكد أن الفريق المنافس أنفق الكثير على صفقاته ودعم صفوفه، موضحا أنه ينافس مع الفريق على كل البطولات التي يشارك فيها.

واختتم المدير الفني للفريق الأبيض تصريحاته بأن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق لم يتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة الطلائع.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأبيض رصيده إلى 6 نقاط يتصدر بها مسابقة الدوري.