شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: بيراميدز سيصبح أقوى مع توالى المباريات.. وسعيد بالفوز على فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر إيهاب جلال، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، عن رضاه وسعادته بالفوز الذي تحقق على حساب فاركو، مؤكدا أنه فريق قوي رغم حداثة عهده، ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى وجهازا فنيا متميزا، وبالتالي الفوز يعتبر مهما للغاية و3 نقاط غالية في مشوار بطولة الدوري.

وأوضح المدير الفني أنه طالب اللاعبين بالهدوء بين شوطي المباراة، خاصة في ظل التسرع في إنهاء الهجمات، وهو ما جعل الفريق أفضل بكثير في الشوط الثاني، وبالتالي تحقق الفوز والثلاث نقاط الغالية التي جعلت بيراميدز يتقدم خطوة مهمة، ويصل إلى 6 نقاط في جدول الترتيب.

وشدد على أنه مع توالي المباريات سيظهر الشكل الحقيقي والأداء المتميز لنادي بيراميدز والمهم هو تحقيق الانتصار وجمع النقاط.

وقاد عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، فريقه للفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.