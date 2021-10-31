شكرا لقرائتكم خبر عن شادي رضوان وبامبو يصافحان إداريي الأهلي قبل مباراة البنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كريم بامبو وشادي رضوان لاعبا البنك الهلي الحاليين والأهلي السابقين على مصافحة إداري الفريق الأحمر، باستاد الأهلي والسلام، قبل مباراة الفريقين مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على استاد الأهلي -السلام في الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يدخل الأهلي مواجهة اليوم بحثًا عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث في رحلة استعادة لقب بطولته المفضلة «بطولة الدوري» والمضي قدمًا لتعزيز الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب للمرة الـ43 في تاريخه.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز الأول على حساب البنك الأهلي، منذ صعود فريق البنك الأهلي للدوري الممتاز الموسم الماضي، بعدما انتهت مواجهتا الفريقين الموسم المنقضي بنتيجة التعادل السلبي، والتعادل الإيجابي 1-1.

واستهل الأهلي مشواره في بطولة الدوري بفوز كبير على حساب الإسماعيلي بنتيجة 4-0، حيث افتتح علي معلول التسجيل، وأضاف بيرسي تاو الهدف الثاني والثالث، قبل أن يختتم أحمد عبد القادر الرباعية.

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني، قائمة الفريق لمواجهة البنك الأهلي، والتي تضم كلاً من : علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وبيرسي تاو وأكرم توفيق وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي.