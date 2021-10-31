شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: الهجمات المرتدة وتقليل المساحات سلاح البنك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد فضل، نجم الأهلى السابق، أن خالد جلال، مدرب البنك الأهلى، غيّر تشكيلة فريقه من أجل تقليل المساحات أمام لاعبى الأهلى، في المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، في إطار مباريات الأسبوع الثانى.

وقال محمد فضل، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس: "البنك الأهلى سيلعب على الهجمات المرتدة، وسيعمل على تقليل المساحات فى الملعب على لاعبى الأهلى، ولازم يثبت اللاعبين فى وسط ملعبه علشان يصعب الأمور على الأهلى ويناوش بموسى دياورا وبسيونى".

وأضاف فضل: "الأهلى هينزل عاوز يسجل هدف فى أقرب وقت، ويحاول يخترق من الأطراف، لأنه لو حاول يشتغل على العمق هيكون صعب جدا فى ظل الزيادة العددية اللى هيعملها خالد جلال أمام المرمى".

ويتكون تشكيل الأهلي من: علي لطفي في حراسة المرمى ومحمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وأكرم توفيق في الوسط ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني في الهجوم.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير، ياسر إبراهيم، محمود عبد المنعم كهربا، حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، كريم فؤاد، أحمد عبد القادر، عمار حمدي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم، الأحد، على استاد الأهلي we السلام في الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.