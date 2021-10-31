زيزو يقود الزمالك لهزيمة طلائع الجيش في الدوري المصري «بهدف وتمريرة عبقرية»!

نتيجة مباراة اليوم بين الزمالك وطلائع الجيش في الجولة الثانية من الدوري المصري، والتي استضافها ملعب برج العرب بمدينة الاسكندرية، مساء الاحد 31 أكتوبر 2021.

استعاد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفوزه على طلائع الجيش بهدفين دون رد، ليرفع رصيده ل6 نقاط مع 4 أهداف وشباك نظيفة، ليتفوق على بيراميدز الثاني بفارق هدف.

تقدم الزمالك في الدقيقة 19 إثر ركلة جزاء نفذها «أحمد سيد زيزو» بتسديدة مركزة على أقصى يسار حارس المرمى الذي ارتمى على الجهة اليمنى.

وتحصل الزمالك على ركلة الجزاء في الدقيقة 18 بقرار من الحكم أمين عمر بعد مراجعة تقنية الفيديو المساعد «الفار»، بداعي تعرض مهاجم الزمالك «عمر السعيد» لدفعة داخل منطقة العمليات من أحد المدافعين أثناء تمرير كرة عرضية من الرواق الأيسر.

وفي الدقيقة 63، أضاف عمر السعيد الهدف الثاني لصالح الزمالك برأسية مذهلة بعد تلقيه تمريرة ذكية من أحمد سيد زيزو داخل صندوق العمليات.

وكان أحمد سيد زيزو تسلم تمريرة طولية من طارق حامد على حدود منطقة جزاء الجيش، وبمهارة فردية روض الكرة ثم مررها بعقب القدم على رأس عمر السعيد الذي ارتقى ووضع الكرة من فوق رأس حارس طلائع الجيش لترتطم في العارضة وتعانق الشباك بشكل مميز.

واستهل الزمالك مشواره في رحلة الدفاع عن لقبه في مسابقة الدوري المصري الممتاز بالفوز على انبي بهدفين دون مقابل، على ستاد بتروسبورت في الجولة الاولى من المسابقة.

على الجانب الآخر لا يزال طلائع الجيش يبحث عن تحقيق أول ثلاث نقاط بالموسم الجديد ببطولة الدوري المصري بعد خسارته في الجولة الاولى من البنك الاهلى بثلاثة أهداف دون رد.