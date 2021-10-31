بعد نجاح ديربي البطولة العربية.. أبوظبي تشتري حقوق ديربي الرجاء والوداد في الدوري المغربي

أعلنت قناة أبوظبي الرياضية حصولها على حقوق بث مباراة ديربي الدار البيضاء بين الرجاء الرياضي البيضاوي والوداد الرياضي البيضاوي ضمن مباريات الدوري المغربي inwi، مع تخصيص استوديو تحليلي للمباراة، قبل ساعة من انطلاقها.

ويأتي شراء أبوظبي الرياضية لحقوق بث مباراة ديربي الدار البيضاء، بعد النجاح الكبير الذي حققته المباراة خلال مواجتهما في دور الـ 16 من البطولة العربية (كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال) في نسختها الاخيرة، والتي عرفت تتويج النسور الخضر بلقبها بعد فوزه على اتحاد جدة السعودي في النهائي.

واقيمت مواجهتي الوداد والرجاء في الدار البيضاء وسط حضور جماهيري غفير شهر نوفمبر من العام 2019، وانتهت مباراة الذهاب بهدف لكل فريق، فيما شهدت مباراة الاياب، تحقق زملاء محسن متولي، لريمونتادا مثيرة، وقلبوا تأخرهم 1/4 إلى التعادل 4/4 في ظرف وجيز، ليتأهلوا إلى ربع النهائي.

ويلتقي الوداد البيضاوي وغريمه الرجاء البيضاوي يوم السبت الموافق 6 نوفمبر ضمن مباريات الجولة 10 من الدوري المغربي inwi، وتقام المباراة على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وتنطلق بداية من الساعة 19:30 بتوقيت جرينتش، 20:30 بتوقيت المغرب، 21:30 بتوقيت مصر، 22:30 بتوقيت السعودية.

ويتقاسم الغريمان الرجاء و الوداد صدارة البطولة المغربية الاحترافية inwi برصيد 19 نقطة، مع مباراة متأخرة لوداد الأمة امام المغرب الفاسي، تجري مساء اليوم الاحد 31 أكتوبر.