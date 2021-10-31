شاهد..الغاني كوزموس يُسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري العماني بعد 7 ثواني!

عاش جمهور كرة القدم العمانية، اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021، حدثًا استثنائيًا في الدقيقة الأولى من مباراة الديربي بين ناديي مسقط وعمان في الجولة الثالثة من المسابقة، حيث سجل اللاعب الغاني المغمور «كوزموس داودا» أسرع هدف في تاريخ مسابقة الدوري العماني عمانتل منذ تأسيسها في السبعينيات.

وجاء أسرع هدف في تاريخ الدوري العماني بعد 7 ثواني فقط من بداية الشوط الأول لمباراة مسقط ونادي عمان على ملعب الأول «مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر».

وسجل اللاعب الغاني «كوزموس داودا» هدف نادي عمان الأول بمتابعة جميلة لكرة رأسية تلقاها داخل منطقة الجزاء بعد كرة طولية من قبل منتصف الملعب، فور تنفيذ ركلة بداية المباراة.

وكان المهاجم صاحب الـ 28 عامًا، والذي سبق له تمثيل نادي الرستاق العماني عام 2019، قد عاد إلى الدوري العماني الممتاز من بوابة نادي عمان خلال الميركاتو الصيفي 2021 قادمًا من نادي الثقبة الناشط بالدوري السعودي الدرجة الأولي.

وفي المباراة ذاتها، استطاع كوزموس داودا تسجيل هدف التعادل لفريقه (2/2) برأسية نموذجية خلال الشوط الثاني بعد عرضية من لاعب منتخب عمان «محسن جوهر»، ليساعد زملائه على تسجيل الهدف الثالث بعد دقائق، في «ريمونتادا» لن ينساها الجمهور، خاصةً وأن نادي عمان أكمل المباراة منقوص العدد بعد طرد لاعبه جعفر البلوشي بعد دقائق من تسجيل مسقط للهدف الثاني.

شاهد فيديو هدف كوزموس داودا الاسرع في تاريخ الدوري العماني