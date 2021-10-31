فينسيوس جونيور: لستُ قلقًا على مركزي من مبابي

سيرحب فينسيوس جونيور بكيليان مبابي في ريال مدريد الإسباني، خاصة وأنه لا يوجد أي لاعب لا يريد تواجد مهاجم سان جيرمان كزميل له.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، وذكرت تقارير أن سان جيرمان رفض عرضًا بقيمة 220 مليون يورو للاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي في أغسطس الماضي.

ويأمل فينيسيوس جونيور، مهاجم الريال، أن يلعب بجوار مبابي، لاعب موناكو السابق، تحت قيادة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الإسباني.

وقال اللاعب البرازيلي في مقابلة مع “إسبورتي إنتراتيفو” :” كل اللاعبين يريدون اللعب مع مبابي. إنه لاعب عظيم مثل كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، إنه يمثل الجيل الجديد الذي يأتي ليبقى لعدة سنوات”.

وطالب فينيسيوس، الذي سجل هدفي الريال في المباراة التي فاز بها على إلتشي 2 / 1 أمس السبت، باتخاذ إجراءات أكثر صرامة بعدما تعرض لإساءات عنصرية خلال مباراة الكلاسيكو التي فاز بها فريقه على برشلونة في الجولة الماضية.

وحدثت الواقعة عندما كان فينيسيوس يغادر الملعب أثناء استبداله في الدقيقة 87.

وأبلغت رابطة الدوري الإسباني مكتب المدعي العام في برشلونة في حال كانت الواقعة تشكل جريمة كراهية.

وقال فينيسيوس :” عندما استبدلوني، رأيت طفلًا يقوم بالإيماء لي ولكن بما أنه طفلا مررت .. ولكن بعدها أهانني شخص أكبر سنا وأشرت إليه حتى يعلم أنني رأيته، في العادة لا أعطي أهمية لهذه الأشياء، أفضل التركيز على طريقة لعبي”.

وأضاف :”أعتقد أنهم يستحقون عقوبات أكثر قسوة، حتى لا يقوموا بفعل هذه الأشياء مرة أخرى”.