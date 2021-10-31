مشاهدة مباراة العراق والبحرين بث مباشر يلا شوت تصفيات آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة العراق والبحرين في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة الثالثة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

يستقبل ستاد المحرق بالبحرين مواجهة هامة ومصيرية تجمع بين منتخب البحرين الأولمبي ومنتخب العراق الأولمبي، والتي ستحدد نتيجتها المتأهل لكأس آسيا تحت 23 عاماً في أوزبكستان.

وكان مقرراً لمنتخب العراق الاولمبي أن يلتقي منتخب أفغانستان في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة، لكن منتخب أفغانستان قد انسحب من التصفيات.

واستهل منتخب أسود الرافدين مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على المالديف 4-0 على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المنامة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

في المقابل حقق منتخب البحرين الأولمبي الفوز على المالديف 3-0 يوم الخميس الماضي على ستاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في المنامة.

ويتصدر منتخب العراق ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام البحرين، في حين انهى منتخب المالديف مباراتيه برصيد خالٍ من النقاط.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت مصر، 19:15 بتوقيت السعودية، 16:15 بتوقيت جرينتش، وينقل اللقاء على القناة البحرينية الرياضية.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

البحرين 0-2 العراق

تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاماً (الجولة الثالثة والأخيرة)

ستاد المحرق

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