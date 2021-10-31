المقاصة يهزم الجونة ويحقق أول 3 نقاط في الدوري المصري باسم هويدي اف سي

حقق نادي مصر المقاصة أول 3 نقاط في مشواره بمنافسات الدوري الدوري المصري الممتاز موسم 2022/2021، حين أكرم ضيافة الجونة بهدفين دون رد عصر اليوم الاحد.

مصر المقاصة الذي غَير اسمه إلى نادي هويدي الفيوم، انتظر حتى بداية الشوط الثاني من المباراة للاحتفال بهدفه الأول عن طريق «كريم صلاح حلاوة».

وسدد كريم حلاوة كرة ذكية من داخل منطقة الجزاء بعد انفراده بحارس مرمى الجونة إثر تمريرة بينية رائعة من لاعب الوسط الإفواري الشاب «إيريك سيرج» في الدقيقة 48.

وتأزمت وضعية الجونة في الدقيقة 81 حين أشهر حكم المباراة «محمود وفا» البطاقة الصفراء الثانية في وجه قلب الدفاع المُخضرم «محمد نجيب».

وتسبب النقص العددي في إضافة مصر المقاصة للهدف الثاني في الدقيقة 83 بتسديدة من لمسة واحدة للاعب «أحمد صبيحة» من داخل منطقة الجزاء فور تلقيه عرضية جميلة أرسلها سيد الونش من الرواق الأيمن.

وبهذه النتيجة حصل نادي مصر المقاصة على أول 3 نقاط له بالمسمى الجديد «هويدي الفيوم»، ليصعد إلى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، متقدمًا على المقاولون العرب وفيوتشر وإنبي بفارق الأهداف.

وسيلعب مصر المقاصة مباراته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 4 نوفمبر الجاري.

شاهد أهداف مباراة مصر المقاصة والجونة