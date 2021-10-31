نتيجة مباراة صحم والاتحاد في الدوري العماني عمانتل..نقطة لكل فريق

نتيجة مباراة صحم والاتحاد في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021، والتي استضافها ملعب مجمع صحار.

خيم التعادل على لقاء صحم والاتحاد بهدف مقابل هدف، ليفشل الفريقان في تحقيق أي فوز حتى الآن في مسابقة الدوري العماني 2021-22.

بهذه النتيجة رفع نادي الاتحاد رصيده الى نقطتين في المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، كما رفع صحم ايضا رصيده الى نقطتين في المركز الرابع عشر والأخير.

انتهت نتيجة الشوط الاول بتقدم الاتحاد بهدف دون مقابل، سجله اللاعب “يونس المشيفري” في الدقيقة الخامسة، وشهدت الدقيقة 45 إهدار اللاعب “دريك” لركلة جزاء لمصلحة نادي صحم.

وخلال الشوط الثاني استطاع أصحاب الملعب تدارك هدف التعادل في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب “وجدي اللمكي”، ولم تشهد الدقائق المتبقية أي تغيير في نتيحة المباراة لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

وجاءت تشكيلة صحم الاساسية اليوم: عبدالعزيز الرقادي – فيصل البريكي – لوكي فيكمي – راشد سومايلا – شهاب المعمري – عمر غريب – فهد عبدالسلام – وجدي اللمكي – معاذ الخالدي – صنداي ابولو – دريك ساسواكو.

بينما بدأ الاتحاد مباراة اليوم بتشكيلة مكونة من: رياض العلوي – فهد نصيب – مؤيد عوض – محمد السعدون – عمر ناجي – أحمد السيد – حسين علي – نجوي إيمومو – يونس المشيفري – عبدالواسع المطري – شبيب صالح.

كان صحم قد حصد نقطة واحدة فقط من تعادله في الجولة الأولى مع فريق السيب (1-1)، بينما خسر في الجولة الثانية والثالثة أمام النهضة (4-0) وصحار (2-1)، على الترتيب.

على الجهة المقابلة، تعادل الاتحاد في المباراة الافتتاحية مع الرستاق (2-2)، وتعرض للهزيمة أمام السويق (2-0)، والمصنعة (1-0) على الترتيب.

وانطلقت صافرة بداية مباراة صحم والاتحاد اليوم، في تمام الساعة 16:50 بتوقيت سلطنة عمان، 12:50 بتوقيت جرينتش، 14:50 بتوقيت مصر، 15:50 بتوقيت السعودية.

الجدير بالذكر أن آخر 3 مباريات جمعت الفريقين في الدوري العماني عمانتل، فاز صحم في مباراة واحدة، مقابل انتصار وحيد لفريق الاتحاد، وسيطر التعادل على اللقاء الثالث.