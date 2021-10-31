اهداف مباراة اليوم بين ظفار والرستاق في الدوري العماني عمانتل «قاسم سعيد يُبهر»

شاهد فيديو اهداف مباراة اليوم بين ظفار والرستاق في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

ضرب نادي ظفار ضيفه الرستاق برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت على استاد السعادة، ضمن منافسات الجولة الرابعة بـ الدوري العماني عمانتل 2021/2022.

وبهذا الانتصار، رفع نادي ظفار رصيده إلى 10 نقاط ويرتقي من المركز الرابع إلى الثاني بجدول ترتيب الدوري العماني عمانتل، وبفارق نقطتين عن المتصدر «النصر» الذي حصد 12 نقطة من 4 مباريات.

في المقابل، تجمد رصيد الرستاق عند 4 نقاط في المركز السابع بانتظار باقي نتائج مباريات الجولة، وتعتبر هزيمة اليوم هي الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام النصر.

وبدأ ظفار اللقاء بالتشكيلة الآتية: داؤود الكحالي – عبدالسلام عامر – كيمبا – علي سالم – معتز صالح – محمد المعشري – عبدالله فواز – يزيد المعشني – قاسم سعيد – عمر المالكي – خالد الهاجري.

بينما جاءت تشكيلة الرستاق كالتالي: عمار الرشيدي – أحمد الغافري – سامح الحمراشدي – جونير نجيدي – عمار الشيادي – يوسف المعمري – فرانسس التوما – محمد الغافري – عبدالرحمن الغساني – حاتم الروشدي – خليفة الجماحي.

وانهى ظفار الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدفٍ دون رد سجله يزيد المعشني في الدقيقة الخامسة، بعدما تلقى تمريرة رائعة من قاسم سعيد داخل منطقة الجزاء سددها أرضية مباشرة في المرمى.

وفي الشوط الثاني تحصل المتألق قاسم سعيد على ضربة جزاء في الدقيقة (51)، تولى خالد الهاجري تنفيذها بنجاح مسجلًا الهدف الثاني للزعيم.

وعاد قاسم سعيد ليسجل الهدف الثالث بنفسه في الدقيقة (81)، حينما تلقى تمريرة عرضية خارجة من الجهة اليمنى قابلها بتصويبة أرضية قوية في الشباك، وضاعف فيصل قاسمي الغلة بالهدف الرابع في الدقيقة (89) من متابعة لتسديدة زميله المرتدة من يد عمار الرشيدي.

اهداف مباراة اليوم بين ظفار والرستاق في الدوري العماني عمانتل