إصابة جيرارد بيكيه في ربلة الساق تبعده عن مباريات برشلونة القادمة

يفتقد فريق برشلونة الإسباني خدمات مدافعه المخضرم جيرارد بيكيه خلال لقائه مع مضيفه دينامو كييف الأوكراني بعد غد الثلاثاء، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تم استبدال بيكيه بعد 70 دقيقة من تعادل برشلونة 1 / 1 مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس أمس السبت ببطولة الدوري الإسباني.

وأكد النادي أن بيكيه كان يعاني من عدم ارتياح في ربلة الساق (السمانة)، مضيفًا أن المزيد من الفحوصات كشفت عن معاناته من إجهاد عضلي من شأنه أن يبعده عن الملاعب “في المستقبل المنظور”.

ويعني ذلك غياب بيكيه 34/ عامًا/ عن مواجهة دينامو كييف، وكذلك لقاء الفريق مع مضيفه سلتا فيجو يوم السبت المقبل بالدوري الإسباني، قبل توقف المسابقة بسبب مباريات الأجندة الدولية الشهر القادم.

وسجل بيكيه هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على منافسه الأوكراني، الذي منح الانتصار الأول للفريق الإسباني في المجموعة الخامسة بالبطولة القارية، حيث يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب بفارق نقطة خلف بنفيكا البرتغالي، صاحب المركز الثاني، بعد مرور أول ثلاث جولات.

ولعب بيكيه 13 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.

ومن المحتمل أيضًا أن يغيب المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو عن برشلونة، عقب نقله إلى المستشفى لإجراء فحوصات للقلب، بعد أن شعر بالدوار على أرض الملعب، ليتم استبداله خلال مواجهة ألافيس.

ورغم ذلك، كانت هناك أخبار أفضل اليوم الأحد، حيث تمكن كل من عثمان ديمبيلي وأنسو فاتي وفرينكي دي يونج من إكمال جزء من تدريبات الفريق بعد تعافيهم من الإصابات التي تعرضوا لها مؤخرًا.