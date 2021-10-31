نتيجة مباراة بهلاء والمصنعة في الدوري العماني عمانتل «التعادل يفرض كلمته»

تعرف مع الخليج 365 على نتيجة مباراة بهلاء والمصنعة في الجولة الرابعة ببطولة الدوري العماني عمانتل، ضمن مباريات اليوم الاحد 31-10-2021.

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة (1-1) كلمته على مباراة بهلاء والمصنعة، والتي أقيمت على ملعب مجمع الرستاق الرياضي ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري العماني عمانتل 2021/2022.

وبهذه النتيجة، اصبح في رصيد المصنعة 7 نقاط ليبقى كما هو في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري عمانتل، بانتظار باقي نتائج مباريات الجولة.

ويعد تعادل المصنعة اليوم هو الأول له في هذا الموسم بدوري عمانتل، حيث فاز في مباراتين على حساب صحار والاتحاد، وخسر في الجولة الافتتاحية أمام النهضة.

في المقابل، رفع بهلاء رصيده إلى 7 نقاط ايضًا ولكن في المركز السادس، كما يعتبر تعادل اليوم هو الأول له هذا الموسم، بعدما فاز على فريق عمان بالجولة الاولى والسويق في الثالثة والاخيرة، بينما تعرض للهزيمة في الجولة الثانية أمام الرستاق.

ودخل المصنعة مباراة اليوم بالتشكيلة التالية: خالد المعمري – حمود السعدي – ماجد السعدي – محسن الخميسي – محمد اليحمدي – نصيب الفيلاني – هيثم المجيني – خالد الهدابي – أرسيني لوكو – لنجا ليسي – علي المجيني.

بينما جاءت تشكيلة بهلاء الاساسية كالآتي: عمر العبري – يونس الريامي – خالد اليعقوبي – محمد العميري – أحمد البلوشي – بولو ولفريد – والي ايدير – جلارد بروجيس – ايمن المخيني – محمد الحبسي – محمد الصبحي.

وتقدم نادي بهلاء بالهدف الأول في الدقيقة (54)، عن طريق والي ايدير الذي استغل خطأ دفاعي ساذج من قبل مدافعي المصنعة في التعامل مع تمريرة سهلة، وتقدم بها ليدخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة بباطن القدم سكنت شباك المعمري.

وأدرك البديل سامح الحسني هدف التعادل لنادي المصنعة في الدقيقة (64)، حينما وصلته كرة عرضية من الركنية على القائم البعيد، سددها مباشرة باتجاه المرمى لترتطم في قدم المدافع وتعانق الشباك.