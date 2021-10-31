مشاهدة مباراة الاردن وفلسطين بث مباشر يلا شوت تصفيات آسيا تحت 23 عامًا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاردن وفلسطين في تصفيات آسيا تحت 23 عاماً، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة السادسة، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

يستضيف ستاد الملك عبدالله الثاني بمدينة القويسمة بالعاصمة الاردنية عمان لقاء هام ومصيري يجمع بين منتخب الاردن الاولمبي ونظيره الفلسطيني في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات الآسيوية والمؤهلة الى كأس آسيا تحت 2022 في أوزبكستان.

ويتصدر الأردن ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، بفارق المواجهات المباشرة أمام تركمانستان التي لعبت مباراتين، في حين بقي رصيد فلسطين خالياً من النقاط.

يدخل المنتخب الاردني اللقاء في صدارة جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط من مباراة واحدة، حيث حقق النشامى الفوز امام منتخب تركمانستان بهدف نظيف في الجولة الاولى، ويحتاج اليوم الى تحقيق الفوز أو التعادل من أجل خطف بطاقة التأهل.

على الجانب الآخر خسر منتخب فلسطين الاولمبي أمام تركمانستان 1-3 الخميس الماضي على ستاد الملك عبدالله في عمان، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022، ويحتاج اليوم الى تحقيق الفوز بفارق هدفين للتأهل.

الجدير بالذكر أن تصفيات كأس آسيا 2022 تحت 23 عامًا يتنافس فيها 42 منتخبًا، من أجل انضمام 15 منتخب إلى «اوزبكستان»، التي تستضيف البطولة لأول مرة في تاريخ منطقة وسط القارة الصفراء.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة التي ستقام في العام المقبل أصحاب المركز الأول من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحصلوا على المركز الثاني في الـ11 مجموعة.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاردن وفلسطين في تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاماً على قناة عمان الرياضية، بالأضافة الى قناة الكأس القطري، وقناة الشارقة الاماراتية، وقناة دبي الرياضية، وقناة أبو ظبي الرياضية.

الاردن – فلسطين

تصفيات كأس اسيا تحت 23 عاما (المجموعة السادسة – الجولة الثالثة والأخيرة)

ستاد الملك عبد الله الثاني – عمان

جارية الآن