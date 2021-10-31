بعد الهزيمة امام مان يونايتد.. البرتغالي نونو سانتو قاب قوسين او أدنى من مغادرة توتنهام

يقترب المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو من الإقالة من تدريب نادي توتنهام هوتسبير، حيث أجرى النادي محادثات داخلية حول مستقبل المدرب البرتغالي في شمال لندن، بعد الهزيمة أمام مان يونايتد في مباراة يوم أمس السبت.

وتلقى مدرب ولفرهامبتون واندرارز السابق وابلًا من الإساءات من مشجعيه بعد ظهر يوم السبت بعد أن خسر توتنهام هزيمة كئيبة 3/0 أمام مانشستر يونايتد الذي يعاني من أزمة نتائج أيضاً.

وطرحت أسئلة بالفعل حول إدارة سانتو للفريق، بعد خسارته أمام كريستال بالاس وتشيلسي ووست هام يونايتد ومنافسه اللدود أرسنال هذا الموسم، لكن الهزيمة الأخيرة امام مانشستر يونايتد، يبدو أنها ستنهي فترة عمل البالغ من العمر 47 عامًا قبل الأوان.

ووفقًا لما أوردته صحيفة التلجراف البريطانية، فإن توتنهام يجري محادثات داخلية يوم الأحد لمناقشة مستقبل سانتو وقد يواجه المدرب البرتغالي إقالة وشيكة إذا قرروا أن هذه التجربة قد انتهت.

وتحولت الأجواء إلى سامة بشكل لا يصدق في شمال لندن في نهاية الأسبوع، حيث هتف المشجعون بعبارة “أنت لا تعرف ما تفعله” في وجه مدربهم المحاصر.

واعترف سانتو بعد المباراة أن اللاعبين لم يكونوا جيدين بما فيه الكفاية، في حين أن حتى نجم الفريق هاري كين تعرض للإساءة من المناصرين في المنزل.

هل يعود توتنهام لخيار الايطالي أنطونيو كونتي؟

عيّن توتنهام سانتو في بداية الموسم فقط، واستغرق وقتًا طويلاً في القيام بذلك، بعد أن عقد اجتماعات مع العديد من المدربين الآخرين قبل الاستقرار على مدرب ولفرهامبتون السابق.

وكان أنطونيو كونتي أحد المدربين الذين تمت المشاورات معهم، ويمكن أن يعود حالياً ليحل محل سانتو.

وكان كونتي أحد المرشحين لتولي المسؤولية بدلاً من جوزيه مورينيو في الصيف الماضي، لكن النادي فشل في التوصل إلى اتفاق مع الإيطالي، الذي كان قد غادر للتو إنتر بسبب عدم قدرة النادي على تلبية مطالبه على أرض الملعب.

ووصل رئيس النادي دانيال ليفي في النهاية إلى سانتو، ولكن مع ارتباط كونتي أيضًا بانتقال محتمل إلى مانشستر يونايتد، فقد يرى أن هذا هو الوقت المثالي للانقضاض على المدرب الذي قد يشعر أنه كان يجب أن يختاره منذ عدة أشهر.