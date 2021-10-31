مشاهدة مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري بث مباشر يلا شوت في الدوري التونسي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية ببطولة الدوري التونسي، في إحدى مباريات اليوم الاحد 31 أكتوبر 2021.

يستقبل الاتحاد المنستيري نظيره النجم الساحلي في مباراة قوية ضمن مافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية ببطولة الدوري التونسي 2021-2022.

يدخل الاتحاد المنستيري مباراة اليوم في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة (6 نقاط) من مبارتين، بعدما حقق الفوز في الجولة الاولى امام هلال الشابة بهدفين دون رد، وفي الجولة الثانية فاز على مستقبل الرجيش بهدف نظيف.

على الجانب الآخر خاض النجم الساحلي مباراة واحدة في البطولة التونسية المحترفة بسبب انشغاله ببطولة دوري أبطال أفريقيا، واستطاع جوهرة الساحل ان يحسم ديربي تونس لصالحه امام النادي الأفريقي بهدف نظيف سجله اللاعب “ياسين الشيخاوي” يوم 28 أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر ان لقاء الفريقان الموسم الماضي في الدوري التونسي، قد شهد فوز النجم الساحلي 3-1 في لقاء الذهاب على ملعب الأولمبي بسوسة، وبنفس النتيجة فاز الاتحاد المنستيري في لقاء العودة على ملعب مصطفي بن جنات.

تنطلق صافرة بداية مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت مصر، 18:30 بتوقيت السعودية، 15:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “أسامة بن اسحاق”.

وينقل بث مباشر مباراة النجم الساحلي والاتحاد المنستيري في الدوري التونسي على القناة الوطنية 2، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.