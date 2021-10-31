لاعب انجلترا في كأس العالم 2002 بحاجة عاجلة لزراعة كبد!

كيرون داير لاعب منتخب إنجلترا السابق

أعلن نادي إيبسويتش تاون الإنجليزي، اليوم الأحد أن كيرون داير لاعب المنتخب الإنجليزي السابق يحتاج لزرع كبد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي.أيه.ميديا” أن إيبسويتش، الذي يتولى فيه داير تدريب فريق تحت 23 عامًا، أكد أن داير 42/ عامًا/ كان يخضع لفحوص في المستشفى أمس الأربعاء.

وذكر النادي في بيان لاحق إنه تم تشخيص داير بإصابته بالتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الابتدائي ويحتاج الآن لعملية زرع كبد.

وقال داير :”لسوء الحظ، تم تشخيصي بحالة مرضية في الكبد قبل عامين، والتي ستؤدي إلى حاجتي يومًا ما لزراعة كبد”.

وأضاف :”خلال الاسبوع المقبل، ستؤكد نتائج الفحص متى أحتاج للخضوع لهذا الإجراء”.

وأكد :”أرى نفسي شخصا إيجابيا سيتغلب على هذه الانتكاسة الطفيفة. أنا ممتن للغاية للنادي، للجماهير، وللعامة على رسائل دعمهم خلال الاسبوع الماضي”.

وأردف :”أود أن أطلب من الجميع حاليًا أن يحترموا خصوصياتي، وخصوصيات عائلتي”.

وبدأ داير، الذي لعب 33 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، مسيرته مع إيبسويتش قبل أن يلعب لنيوكاسل وويستهام وكوينز بارك رينجرز وميدلسبره.

وظهر كيرون داير مع منتخب إنجلترا في 3 مباريات ببطولة كأس العالم 2002 أمام السويد والدنمارك والبرازيل.