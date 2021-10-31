العروبة يقلب تأخره إلى فوز عريض على شعب حضرموت

المنامة - ياسر ابراهيم - فاز العروبة من صنعاء على فريق شعب حضرموت، بنتيجة (3-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب الخليفي بمحافظة شبوة، في الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الأولى بالدوري اليمني.

تقدم شعب حضرموت بالهدف الأول في الدقيقة 13 بواسطة أحمد عدنان أحمد.

وفي الشوط الثاني، قدم العروبة بقيادة مدربه علي باشا أفضل أشواطه في الدوري على صعيد المستوى والنتيجة وتمكن من بسط سيطرته على الملعب.

وبدأ العروبة التسجيل بواسطة محمد صبري بازياد في الدقيقة 52، ثم أضاف محمد العبيدي الهدف الثاني (61)، قبل أن يعزز سمير السعيدي من تقدم فريقه بالهدف الثالث (81).

وبهذا الفوز ارتفع رصيد العروبة إلى 11 نقطة، تقدم بها إلى المركز الرابع، ليحافظ على حظوظه في انتزاع البطاقة الثانية المؤهلة إلى نهائيات الدوري، على أمل أن تخدمه باقي النتائج.

في المقابل، توقف رصيد الشعب عند النقطة 12 في المركز الثاني، متساويا بالرصيد مع فحمان ابين.

ورفع هداف العروبة محمد العبيدي رصيده إلى 5 أهداف احتل بها المركز الثالث في قائمة هدافي المجموعة، بعد محمد السقطري من فحمان ابين ومحمد هاشم من وحدة صنعاء ولكل منهما 6 أهداف.

فوز العروبة على شعب حضرموت، منح وحدة صنعاء متصدر المجموعة برصيد 17 نقطة، بطاقة التأهل مباشرة إلى نهائيات الدوري اليمني قبل جولتين.

(موقع كورة)