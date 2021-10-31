شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل هدف تقدم الزمالك على الطلائع من ضربة جزاء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحرز أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك هدف التقدم لفريقه على طلائع الجيش من ضربة جزاء فى الدقيقة 19 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد برج العرب، من عمر منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. حراسة المرمي: محمد بسام، خط الدفاع: محمد ناصف - محمد على الجوني - على الفيل - حسن مجدي، خط الوسط: عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد، خط الهجوم: ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير.