شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أمير عزمى مجاهد 8 مباريات وتغريم السكة الحديد 5 آلاف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة مسابقات القسم الثاني في اجتماعها اليوم برئاسة خالد كامل، توقيع العديد من العقوبات على أندية الممتاز "ب"، وجاءت العقوبات بعد الاطلاع على تقارير الحكام والمراقبين كالآتي:

• مباراة مركز شباب طامية × تليفونات بني سويف التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29 أكتوبر:

- توقيع غرامة مالية على (مركز شباب طامية ) قيمتها 5000 جنية "خمسة الاف جنيهاً "

لعدم مطابقة ارقام اللاعبين على الموقع الالكتروني "السيستم" .

- توقيع غرامة مالية علي (مركز شباب طامية ) قيمتها 3000 جنية "ثلاثة الاف جنية " لتواجد أعداد زائدة من أفراد الجهاز الفني والإداري .

• مباراة الألومنيوم × المدينة المنورة التي أقيمت يوم السبت 30 أكتوبر:

- إيقاف محمد الجهلان احمد مدرب حراس مرمي نادي ( المدينة المنورة) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة القناة × بورفؤاد التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف احمد فتحي محمد مساعد مدرب نادي ( بورفؤاد) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة الداخلية × النصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف نافع السعيد حمدين المدرب العام نادي ( الداخلية) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة السكة الحديد × الترسانة التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف امير عزمي مجاهد المدير الفني نادي (السكة الحديد) "ثمانية مباريات "و غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " لمحاولة الاعتداء وسب حكم المباراة .

- إيقاف ايهاب محمود رجائي مساعد مدرب نادي (السكة الحديد) "ثمانية اشهر " و غرامة مالية عليه غرامة مالية قيمتها 20000 جنية " عشرون الف جنيها " لقيامه بضرب حكم المباراة .

- إيقاف وليد انور مدير شئون اللاعبين بنادي (السكة الحديد) "ثمانية مباريات " و غرامة مالية عليه غرامة مالية قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها " لمحاولة الاعتداء وسب حكم المباراة .

- توقيع غرامة مالية على نادي (السكة الحديد) قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيهاً " وذلك للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني والاداري علي حكم المباراة .

• مباراة المريخ × بورتو السويس التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- إيقاف احمد صالح عبدالعزيز المدير الفني نادي (المريخ) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

- إيقاف هيثم احمد الشامي مدرب نادي (المريخ) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة بلبيس × اف سي مصر التي أقيمت يوم الجمعة الموافق 29/10/2021م

- توقيع غرامة مالية على نادي (بلبيس) قيمتها 5000 جنية " خمسة الاف جنيهاً " لنزول الجهاز الفني والبدلاء لناديكم ارض الملعب للاحتفال بالهدف والتنبيه بالالتزام بالمنطقة الفنية بالملعب .

- توقيع غرامة مالية علي نادي (بلبيس) قيمتها 1000 جنية "الف جنيها " لعدم وجود لوحة تبديلات اللاعبين مع الالتزام بوجود لوحة تبديل في المباريات مستقبلاً لعدم توقيع عقوبات مضاعفة في هذا الشأن.

• مباراة شيكو × الزرقا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف محمدعبدالله سليمان المدير الفني نادي (الزرقا) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .

• مباراة المصري بالسلوم × بلدية المحلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف احمد محمد ابراهيم المدير الاداري نادي (المصري بالسلوم) "مباراة واحدة "و غرامة مالية عليه قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم وعدم الامتثال لقرار الطرد .

• مباراة المجد السكندري × ابو قير للأسمدة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 28/10/2021م

- إيقاف محمد وليد احمد مدلك نادي (ابوقير للاسمدة) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " للطرد لنزوله ارض الملعب .

- إيقاف عادل عبدالعزيز محمد مساعد مدرب نادي (المجد السكندري) "مباراة واحدة " و غرامة مالية عليه قيمتها 1000 جنية " الف جنيها " للطرد للاعتراض علي قرارات الحكم .