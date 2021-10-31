شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. الزمالك يسعي لهدف مبكر أمام الطلائع والتعادل السلبي يسيطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من عمر مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري والمقامة علي استاد الدفاع الجوي، وا يزال التعادل السلبي يسيطر علي نتيجة المباراة حتي الان.

بدأ الزمالك المباراة بنشاط وهجمات قوية عن طريق اشرف بن شرقي ومصطفي فتحي، في المقابل التزم لاعبو الطلائع بالدفاع المنظم.

وتألق محمد بسام حارس مرمي طلائع الجيش بعدما تصدي لتسديدة قوية من اشرف بن شرقي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة.

كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بدأ المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

فيما بدأ عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق الطلائع المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع :محمد ناصف - محمد على الجوني - علي الفيل - حسن مجدي

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد

خط الهجوم :ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير

يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.