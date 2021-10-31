شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول.. تعادل المقاصة والجونة سلبيا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاصة والجونة فى إطار الجولة الثانية من بطولة الدورى، والتى تقام باستاد الكلية الحربية ، بالتعادل السلبى بين الفريقين .

حاول لاعبو الجونة الوصول لمرمى المقاصة ، من خلال كرة عرضية من ركلة ركنية لكن شتتها الدفاع الفيومى ، ووصلت إلى كريم طارق ليسددها داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم الأيمن.

بدخل الجونة المباراة بتشكيل يضم إسلام طارق، ومحمد نجيب، ولؤى وائل، وعمرو السداوى، وأحمد سالم صافى، ونور السيد، ومحمد رزق، وإسلام محارب، وبيكلى، وكريم طارق، وخالد قمر .

وعلى مقاعد البدلاء يأتي، إسلام عبد النعيم، وإيفونا، وإسلام رشدى، وأحمد عمرو، ومحمود الشبراوى، ومحمد عبد الجواد، وناصر ناصر، ومحمود الجزار، ومحمود الغرباوى.

ويخوض المقاصة المباراة بتشكيل مكون من محمد مجدى في حراسة المرمى ، و على فتحى ، و أحمد صبيحة ، و على المصرى ، و محمود عقل، بالإضافة إلى سيرجى ايريك ، و اتولى جوزيف، و أحمد منعم ، و حسام عبدالواحد ، و كريم حلاوة ، و هشام شعبان

التقى الفريقان 17 مباراة قبل مباراة اليوم ، تغلب الجونة في 6 مباريات وخسر 3 مرات ، بينما تعادلا في 8 مباريات.