شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف وليد سليمان من تدريبات الأهلي الجماعية بعد إصابة "المخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن وليد سليمان لاعب الفريق سيكون جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة البنك الأهلي ، موضحاً أن اللاعب لم يعد يعاني من آية اثار للإصابة التى تعرض لها بإرتجاج في المخ خلال مباراة الحرس الوطني بطل النيجر ببطولة أفريقيا.

وخاض وليد سليمان برنامج تأهيلي الأيام الماضية بعد الإصابة التى تعرض لها بإرتجاج في المخ في مباراة الحرس الوطني بطل النيجر التى أقيمت السبت قبل الماضي ببرج العرب وفاز فيها الأهلي 6/1 في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأثبتت الفحوصات والأشعة التى خضع لها وليد سليمان عقب مباراة الحرس الوطني سلامة اللاعب وعدم معاناته من آية أثار لهذه الإصابة لكن الجهاز الفني قرر تأجيل مشاركته في المران الجماعي لحين خوض عدة تدريبات فردية.

من ناحية أخرى، طالب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبي الفريق بضرورة الاهتمام بالشق الدفاعي خلال المباريات المقبلة، وشدد لهم على عدم التركيز على الشق الهجومي فقط.

ويستعد الأهلي لمواجهة البنك الأهلي في الثامنة من مساء اليوم، الأحد، باستاد الأهلي والسلام في الجولة الثانية لبطولة الدوري .

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي، عن ضرورة الإهتمام بالجانب الدفاعي طوال المباريات، وأوضح لهم أن الاهتمام بالدفاع ليس مقصوراً على لاعبي خط الدفاع بل على جميع لاعبي الفريق حتى الذين يؤدون في الجانب الهجومي فلابد أن يعودوا لإداء الدور الدفاعي حينما يفقد الفريق الكرة.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي برباعية نظيفة الأربعاء الماضي ببرج العرب في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري.