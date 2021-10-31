تعرف على تشكيل الإسماعيلى وسيراميكا فى مواجهة الجولة الثانية للدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الإسماعيلى تشكيل اللاعبين المقرر أن يواجه فريق سيراميكا فى الثالثة عصرا على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

يضم تشكيل الإسماعيلى كلا من ، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم و باهر المحمدى و محمد دسوقى و عصام صبحى و عماد فتحى و محمود دونجا و محمد صادق و شيلونجو وشكرى نجيب و أحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من ، عامر عامر و مصعب البطاط و سيف تقا و عبد اله محمود و أحمد محسن و محمود نبيل و محمد حسن و بلال السعيدنى و محمد حسن و محمد إبراهيم و شريف دابو و باسم مرسى .

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص ، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

في المقابل يتطلع فريق الإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.