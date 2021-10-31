شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فاصل من الدعابة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الطلائع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الزمالك الاحتياطيون في مباراة طلائع الجيش التي انطلقت منذ قليل، في فاصل من الدعابة معا قبل اجراء عمليات الاحماء التي تسبق المباراة المقامة علي ملعب برج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى.

وشارك سيف الجزيري وعبد الله جمعة وعبد الغني في وصلات من الدعابة قل اجراء عمليات الاحماء.



الجزيري وعبد الله جمعة وعبد الغني



عبد الغني وعبد الله جمعة



لاعبو الزمالك قبل مباراة الطلائع



مداعبات لاعبو الزمالك

واعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلاعئ الجيش تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي :

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع :محمد ناصف - محمد على الجوني - علي الفيل - حسن مجدي

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد

خط الهجوم :ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير

فيما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، يوسف أوباما لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 2 للدورى.

واعلن كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.