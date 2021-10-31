شكرا لقرائتكم خبر عن إجهاد عضلى وراء استبعاد يوسف أوباما من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض يوسف أوباما لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لإجهاد عضلى خلال خوض التمرين الختماى قبل مواجهة طلائع الجيش، الأمر الذى دفع الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لاستبعاده من المباراة والاعتماد على مصطفى فتحى فى التشكيل الأساسى حرصًا على عدم تفاقم إصابة اللاعب وتجهيزه لمباراة القمة أمام الأهلى.

وانطلقت مباراة الزمالك وطلائع الجيش على ستاد برج العرب، من عمر منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح، خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي، خط الهجوم: عمر السعيد.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. حراسة المرمي: محمد بسام، خط الدفاع: محمد ناصف - محمد على الجوني - على الفيل - حسن مجدي، خط الوسط: عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد، خط الهجوم: ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير.