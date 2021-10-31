شكرا لقرائتكم خبر عن شيلونجو يتعادل للإسماعيلى فى الدقيقة 30 أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح شيلونجو فى إدراك التعادل للإسماعيلى فى الدقيقة 30 من الشوط الأول أمام سيراميكا فى المواجهة التى تجمعهما حاليا على صعيد الجولة الثانية بالدورى الممتاز .

بينما تقدم عصام صبحى لاعب الإسماعيلى لفريق السيراميكا بهدف عكسى فى مرماه فى فى الدقيقة الـ 16 من عمر الشوط الأول .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من ، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم و باهر المحمدى و محمد دسوقى و عصام صبحى و عماد فتحى و محمود دونجا و محمد صادق و شيلونجو وشكرى نجيب و أحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من ، عامر عامر و مصعب البطاط و سيف تقا و عبد اله محمود و أحمد محسن و محمود نبيل و محمد حسن و بلال السعيدنى و محمد حسن و محمد إبراهيم و شريف دابو و باسم مرسى .

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص ، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

في المقابل يتطلع فريق الإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.

ويتسلح الدراويش أمام الاهلى بالصفقات الجديدة التي أبرمها في الميركاتو الصيفى الماضى وعلى رأسها أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان والزامبى شونجا وعبد الله جمعة وعصام صبحى ومحمد دسوقى وأحمد عيد.

ويفتقد الاسماعيلى جهود ثلاثة من لاعبيه أمام الاهلى هم عبد الرحمن مجدى للإيقاف ومدحت فقوسة وأحمد كاستيلو للإيقاف بالإضافة لغياب الليبى محمد الترهونى لعدم إنهاء أزمة قيده مع اتحاد الكرة.