شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت عن الخسارة من الاتحاد: ليست النتيجة التي أردناها لكن الأداء مميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أحمد رفعت لاعب فيوتشر على الهزيمة التي تلقاها الفريق من الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري العام، وكتب رفعت عبر حسابه الشخصي على انستجرام: ليست النتيجة التي أردناها لكن أداء مميز من الفريق بأكمله.



احمد رفعت

وقال أحمد رفعت، مهاجم فريق فيوتشر، إنه مر بفترة صعبة قبل بداية الدورى، مؤكدا أنه تعرض للعديد من المشاكل وتخطاها للمحافظة على تركيزه، مشيرا إلى أنه وضع ضغوطات على نفسه لتحقيق أهداف ناديه الذى انتقل إليه حديثا.

وأضاف رفعت، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2 " مع الإعلامى إبراهيم فايق: "ليس من السهل تخطى الفترة الصعبة اللى عشتها قبل بداية الدورى ثم بعد ذلك أقف على قدمى مرة أخرى في الملعب".

وتحدث رفعت عن مواجهة فريقه أمام الاتحاد السكندرى، وانتهت بفوز زعيم الثغر بثلاثة أهداف مقابل هدفين سجل فيها اللاعب ثنائية قائلا: "كنا أفضل من الاتحاد السكندرى وكنا نقدر نكسب لكن لم يحالفنا التوفيق".

وعن إمكانية انضمامه للمنتخب في الفترة القادمة قال: "حلم أتمناه أن أكون ضمن كتيبة الفراعنة خصوصا أنى بقالى فترة كبيرة لم أنضم ولكن عمرى ما هعترض على وجهة نظر الجهاز الفني".