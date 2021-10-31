كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك أمام البنك والطلائع اليوم بالدورى

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريقا الأهلى والزمالك اليوم الأحد، مباراتين قويتين فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى أمام البنك الأهلى وطلائع الجيش، فى إطار صراع الفريقين على قمة المسابقة.

س: متى تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش؟

ج: يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش في الخامسة والنصف عصر اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية ، في مواجهة قوية للفريقين يتطلع خلالها الفارس الأبيض لتحقيق فوزه الثانى على التوالي ضمن رحلته للحفاظ على اللقب فيما يسعى الطلائع لحصد أول ثلاثة نقاط هذا الموسم.



س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع؟ س: ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع؟ ج: يستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات، ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الطلائع مكون من :" محمد أبو جبل -محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمزة المثلوثي - طارق حامد - إمام عاشور - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو - سيف الدين الجزيري".

س: كيف استعد طلائع الجيش لمباراة الزمالك؟ س: كيف استعد طلائع الجيش لمباراة الزمالك؟ ج: طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه بغلق صفحة الخسارة من البنك الاهلى والتركيز على إستعادة التألق أمام الكبار مشدداً على ضرورة التحلى بالروح القتالية في مواجهة الزمالك لحصد أول ثلاثة نقاط ، ويفتقد الطلائع في مباراة الليلة لجهود لاعبه رجب بكار الذى تعرض للإصابة بكسر في الترقوة ، ويعول الطلائع بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني على تألق نجومه جون أنطوي وأحمد سمير وكريم الطيب ومهند لاشين بجانب حارسه المتألق محمد بسام.ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الزمالك مكون من :"محمد بسام ، محمد ناصف، خالد سطوحي، الزناري، حسن مجدي ، عمرو السيسي، مهند لاشين، عبدالرحمن شيكا ، محمد الصباحي، جون أنطوي، أحمد سمير".

س: ومتى تقام مباراة الأهلى والبنك؟ س: ومتى تقام مباراة الأهلى والبنك؟ ج: يواجه فريق الأهلي مع دقات الثامنة مساء اليوم الأحد نظيره البنك الأهلى على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز، و يتطلع خلالها المارد الأحمر لتحقيق الفوز الثانى على التوالي في المسابقة كما أنها تمثل بروفة للأهلى قبل مباراة القمة المقرر لها الجمعة المقبلة بالجولة الثالثة للمسابقة، فيما يفتش البنك الاهلى عن مواصلة بدايته القوية بالمسابقة.

س: ما هو التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى والبنك؟

ج: يفتقد الأهلى أمام البنك الأهلى جهود نجومه محمد الشناوى وصلاح محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة واليود يانج بسبب الإيقاف بعد حصوله على الكارت الأحمر في مواجهة الدراويش بينما ساهمت الصفقات الجديدة للأهلي في تغيير شكل وأداء الفريق الأحمر، بعدما شهدت مباراة الإسماعيلي ظهور 5 صفقات جديدة وهي بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وحسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدي، حيث نجح تاو في تسجيل الهدفين الثاني والثالث للأهلي بينما ساهم ميكيسوني في صناعة ركلة الجزاء التي سُجل منها الهدف الأول، فيما أحرز عبد القادر الهدف الرابع، بينما ظهر عمار وحسام بشكل جيد في الوقت الذي شاركا به من عمر المباراة، ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام البنك الاهلى مكون من :" حراسة المرمى: علي لطفي ، أيمن أشرف – بدر بانون – على معلول- محمد هانى – حمدى فتحى – عمرو السولية – أكرم توفيق – بيرسى تاو – أفشة – ميكيسونى".

س: ماذا استعدادات البنك لمواجهة الأهلى؟

ج: يفتقد البنك الاهلى في مباراة الليلة لجهود نجمه كريم بامبو بسبب الإصابة، ويراهن خلال جلال المدير الفني للبنك الأهلى، على تقديم موسم قوى بعد التعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد وهم (كريم بامبو، محمد هلال، أحمد سعيد، إسحاقو يعقوبو، أسامة فيصل، محمد فتحي، أحمد ياسين، تجديد إعارة شادي رضوان).ويبدو التشكيل المتوقع للبنك الاهلى أمام الاهلى مكون من :"محمود الزنفلي ، إسحاق يعقوبو، محمد دبش، أحمد ياسين، أسامة إبراهيم ، أحمد سعيد، محمد فتحي، محمود سيد ، محمد بسيوني، فادي فريد، موسى دياورا".