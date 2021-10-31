شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. تفاصيل السوفتبول وأدواتها وطريقة لعبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رياضة السوفتبول تشبه البيسبول أو كرة القاعدة، وتعنى الكرة اللينة، وتضم فريقين يتكون كل منهم من 9 لاعبين، وتصل مدة المباراة من ساعة إلى ساعتين.

ويستخدم في السوفتبول كرة محيطها 28 إلى 30.5 سم، ويصل طول المضرب المستخدم إلى 34 بوصة، وعادةً ما يكون مصنوعًا من الألومنيوم.

تقذف الكرة بواسطة أحد اللاعبين، ثم يضربها اللاعب المهاجم بواسطة عصا مصنوعة من الخشب أو الحديد، تحسب النقطة للفريق بعد ضرب اللاعب للكرة بواسطة العصا ثم الجري فوق ثلاث علامات موجودة على الملعب ومن ثم لمس القاعدة الأخيرة.

وتم تنظيم أول بطولة في السوفتبول عام 1887 في الولايات المتحدة، تتكون المباراة المنظمة من ست جولات ويتم تطبيق حد زمني لا يزيد عن ساعة واحدة للمباريات.

اللاعبون مقسمون الى ضارب الكرة، و3 رجال للقاعدة، ولاعب الإيقاف القصير بخلاف 4 لاعبين يقفون خارج الملعب يجب أن يلعبوا على بعد 3 متر خلف لاعبي الملعب.

وتُلعب السوفتبول في ملعب أصغر من ملعب البيسبول، في مباراة مدتها 7 أشواط مقابل 9 أشواط في السوفتبول.