شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، أحمد ياسر ريان بديل محمد شريف فى قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون،لجنة تخطيط الأهلي توصي بتجديد عقد علي معلول وغلق باب رحيله للخليج.

أحمد ياسر ريان بديل محمد شريف فى قائمة منتخب مصر لمباراتى أنجولا والجابون

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة كيروش، على استدعاء أحمد ياسر ريان مهاجم ألتاى التركى لمعسكر الفراعنة المقبل، الذى يتخلله مباراتى أنجولا والجابون يومى 12 و16 نوفمبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

لجنة تخطيط الأهلي توصي بتجديد عقد علي معلول وغلق باب رحيله للخليج

أوصت لجنة التخطيط بالأهلي بضرورة إنهاء ملف تجديد عقد التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، والذي ينتهي عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادي خلال الميركاتو االشتوي القادم.

طلب طاهر محمد طاهر مهاجم النادي الأهلي الجهاز الفني لناديه بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تحديد موقفه، سواء بوجود حاجة لخدماته أم لا خلال الفترة القادمة، خاصة بعد استبعادة من المباريات الأخيرة وأخرها مباراة فريقه أمام البنك الأهلي المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد.

كشف مسئولو منتخب مصر، عن أنهم تلقوا تأكيدات من النادى الأهلى بلحاق محمد الشناوى حارس الفريق بمباراة القمة أمام نادى الزمالك يوم الجمعة المقبل فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى.