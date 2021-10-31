شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم الإسماعيلى فى الجولة الثانية بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيراميكا بقيادة مديره الفنى هيثم شعبان على نظيره الإسماعيلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما بالجولة الثانية من مسابقة الدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

تقدم عصام صبحى لاعب الإسماعيلى لفريق السيراميكا بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة 16 قبل أن يتعادل شلونجو للإسماعيلى فى الدقيقة 30 .

وتقدم شادى حسين لاعب سيراميكا لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة لينتهى اللقاء لصالح فريقه .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من ، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم و باهر المحمدى و محمد دسوقى و عصام صبحى و عماد فتحى و محمود دونجا و محمد صادق و شيلونجو وشكرى نجيب و أحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من ، عامر عامر و مصعب البطاط و سيف تقا و عبد الله محمود و أحمد محسن و محمود نبيل و محمد حسن و بلال السعيدنى و محمد حسن و محمد إبراهيم و شريف دابو و باسم مرسى .

ونجح هيثم شعبان بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة فى ظل = إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص .

في المقابل فشل الدرويش فى حصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري فى غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، وأدار المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.