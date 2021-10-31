شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الزمالك تصل ستاد "برج العرب" لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحرص لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون على تفقد أرضية ستاد ببرج العرب، استعدادا لخوض مباراة الطلائع.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون عن التشكيل الرسمي لخوض اللقاء على أن يجري بعدها اللاعبون علميات الإحماء.

ويخوض الفريق المباراة بقائمة ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.