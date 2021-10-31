شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الزمالك بـ 3 مهاجمين في الجولة الثانية من الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي :

حراسة المرمي : محمد بسام

خط الدفاع :محمد ناصف - محمد على الجوني - علي الفيل - حسن مجدي

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد

خط الهجوم :ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير

فيما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، يوسف أوباما لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 2 للدورى.

واعلن كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.