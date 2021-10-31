شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يواجه الزمالك بـ 3 مهاجمين في الجولة الثانية من الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحميد بسيوني المدير الفني لفريق طلائع الجيش، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى.
وجاء تشكيل الطلائع كالتالي :
حراسة المرمي : محمد بسام
خط الدفاع :محمد ناصف - محمد على الجوني - علي الفيل - حسن مجدي
خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد
خط الهجوم :ميدو جابر - جون أنطوي - أحمد سمير
فيما استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، يوسف أوباما لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 2 للدورى.
واعلن كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي
خط الهجوم: عمر السعيد
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.
يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.