شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء الشوط الأول بتعادل الإسماعيلى و سيراميكا 1 / 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا الإسماعيلى وسيراميكا بنتيجة 1/1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما فى الجولة الثانية بالدورى العام الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022.

وتقدم عصام صبحى لاعب الإسماعيلى لفريق السيراميكا بهدف عكسى فى مرماه فى الدقيقة الـ 16 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح الأفريقى شيلونجو فى إدراك التعادل للإسماعيلى فى الدقيقة 30.

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم وباهر المحمدى ومحمد دسوقى وعصام صبحى و عماد فتحى ومحمود دونجا ومحمد صادق وشيلونجو وشكرى نجيب وأحمد مصطفى.

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من، عامر عامر ومصعب البطاط وسيف تقا وعبد اله محمود وأحمد محسن ومحمود نبيل ومحمد حسن وبلال السعيدنى ومحمد حسن ومحمد إبراهيم وشريف دابو وباسم مرسى.

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

في المقابل يتطلع فريق الإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.