شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يفوز على الجونة 2/0 فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق مصر المقاصة على نظيره الجونة بهدفين دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين بإستاد الكلية الحربية بالجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز.

سجل هدف المقاصة الأول كريم حلاوة لاعب الفريق الفيومى، في الدقيقة 48 من أحداث المباراة ، وتم تسجيل من خلال التمريرة التي قام بها أريك سيرجي إلى كريم حلاوة فانفرد بالمرمى وسدد الكرة داخل الشباك، معلنا تقدم الفريق.

وسجل الهداف الثانى أحمد صبيحة في الدقيقة 83 ، من كرة عرضية عن طريق سعيد الونش ، وصلت الى صبيحة ليسجل ثانى الأهداف في المباراة .

وأكمل الجونة اللقاء بعشرة لاعبين فقط ، بعد أن تم طرد محمد نجيب لاعب الجونة ، بعد الحصول على الإنذار الثانى ، ليكمل الجونة اللقاء بعدد 10 لاعبين فقط .

وحاول لاعبى الجونة إدراك التعادل ، أكثر من مرة ، من بينها تسديدة قوية من ناصر ناصر لاعب الجونة من مسافة بعيدة من خارج منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصر فريق المقاصة.

واحتل المقاصة المركز السادس برصيد 3 نقاط ، بينما يقع الجونة فى المركز الرابع عشر بنقطة واحدة .