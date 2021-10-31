شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد أوباما من مباراة الزمالك والطلائع فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، يوسف أوباما لاعب الفريق من قائمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقرر انطلاقها بعد قليل ضمن مباريات الجولة الـ 2 للدورى.

وأعلن كارتيرون التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم ، وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.