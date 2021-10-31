شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك فى فندق الإقامة قبل مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى، تدريبات بدنية على مجموعتين فى فندق الإقامة، قبل التوجه لملعب برج العرب، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش فى المباراة المقرر لها فى الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى.

وحرص كارتيرون على خوض اللاعبين تدريبات بدنية عبارة عن إطالات لفك العضلات قبل التوجه لملعب المباراة وخوض عمليات الإحماء على أرض الملعب، حيث تناول الفريق وجبة الغداء في الثانية عشرة والنصف ظهرا.

وضم كارتيرون 22 لاعبًا لقائمة مباراة الطلائع، وشهدت القائمة عودة أحمد فتوح عقب انتهاء إيقافه، حيث غاب اللاعب عن مباراة إنبي في الجولة الأولى للدوري بسبب تراكم البطاقات الصفراء منذ الموسم المنقضي، وضمت القائمة كلاً من..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.