شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين يتقدم لسيراميكا 2 / 1 فى الدقيقة 72 أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم شادى حسين لاعب سيراميكا لفريقه ليحرز الهدف الثانى أمام الإسماعيلى فى الدقيقة 72 من عمر المباراة التى تجمعهما بالجولة الثانية من الدورى الممتاز للموسم المحلى 2021 / 2022 .

تقدم عصام صبحى لاعب الإسماعيلى لفريق السيراميكا بهدف عكسى فى مرماه فى المواجهة التى تجمعهما على صعيد الجولة الثانية بالدورى الممتاز فى الدقيقة الـ 16 من عمر الشوط الأول .

بدأ الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من ، أحمد عادل عبد المنعم ومحمد هاشم و باهر المحمدى و محمد دسوقى و عصام صبحى و عماد فتحى و محمود دونجا و محمد صادق و شيلونجو وشكرى نجيب و أحمد مصطفى .

بينما ضم تشكيل سيراميكا كليوباترا كلا من ، عامر عامر و مصعب البطاط و سيف تقا و عبد اله محمود و أحمد محسن و محمود نبيل و محمد حسن و بلال السعيدنى و محمد حسن و محمد إبراهيم و شريف دابو و باسم مرسى .

وطالب هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا لاعبيه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم لحصد أول ثلاثة نقاط في المسابقة مشدداً على ضرورة إستغلال تراجع الاسماعيلى والتسجيل من أنصاف الفرص ، ويعول هيثم شعبان في مباراة اليوم على الصفقات الجديدة وهى باسم مرسى ومحمود البدرى ومصعب البطاط وايفانز منساه وعمرو الحلوانى.

في المقابل يتطلع فريق الإسماعيلى لحصد أول ثلاثة نقاط بالنسخة الجديدة للدوري رغم غياب طلعت يوسف المدير الفني للفريق عن التواجد مع الدراويش في مباراة اليوم بسبب معاناته من الإصابة بفيروس كورونا ، ويدير المباراة فنياً محمد إبراهيم ومحمد حمص مدربا الاسماعيلى.