شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلح بـ 3 عوامل قبل مواجهة الطلائع فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لخوض ثان مواجهاته فى الدورى الممتاز هذا الموسم أمام فريق فريق طلائع الجيش في الخامسة والنصف مساء اليوم الاحد على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسط عوامل ترجح كفى الفريق الأبيض يرصدها الخليج 365 كالتالى :

يتسلح فريق الزمالك فى هذه المباراة بنشوة إنطلاقة الدورى، خاصة أنه نجح فى تحقيق الفوز على إنبى 2 / 0 فى اول جولات الموسم الجديد وسط تفوق ملحوظ فى أداء اللاعبين.

يمتلك نادى الزمالك سجلا مميزا في المباريات التي يديرها أمين عمر، حيث لا يعرف الخسارة نهائيا مع صافرته، حيث أدار للقلعة البيضاء قبل مواجهة طلائع الجيش 19 مباراة فاز فى 16 مباراة، وتعادل فى 3، ولم يخسر أى مباراة.

آخر مباراة أدارها أمين عمر للزمالك كان في كأس مصر أمام الإسماعيلى وفاز بها الأبيض بهدف نظيف، في حين كانت آخر مواجهة في الدورى أمام الأهلى في الدور الثانى وانتهت بالتعادل 1 /1.

يمتلك الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، خبرات سابقة في مواجهة طلائع الجيش، حيث التقى الفرنسي بالطلائع مع الزمالك في 3 مباريات حيث خسر في المباراة الأولى من الدور الأول لدوري الموسم الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يفوز في مباراة الدور الثاني بهدف نظيف وعاد ليفوز فى المباراة الاخيرة بين الفريقين بهدفين مقابل هدف بالجولة 23 لمسابقة الدوري بالموسم الماضى.