شكرا لقرائتكم خبر عن عمر السعيد يقود هجوم الزمالك أمام الطلائع فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة ومحمد أشرف “روقا” ومحمود عبد العزيز وإسلام جابر ومحمد أوناجم و سيف الدين الجزيري.

يدخل الزمالك المباراة برصيد 3 نقاط من الفوز علي انبي بهدفين نظيفين في الجولة الاولي من الدورى، فيما تعرض فريق طلائع الجيش للخسارة في مباراته الاولي امام البنك الأهلي بثلاثة اهداف نظيفة.

من جانبه حرص الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك على مشاهدة مباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي فى الجولة الأولى من عمر الدورى الممتاز من أجل الوقوف على خطة لقاء اليوم أمام الأخير فى المواجهة التى ستجمعهما بعد قليل.

وجاءت مشاهدة كارتيرون لمواجهة الطلائع والبنك للتعرف على طريقة أداء الطلائع والثغرات الدفاعية والقوة الهجومية التى سيخوض على أساسها مواجهة الجولة الثانية فى الدورى.

وطالب الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك لاعبيه بمواصلة الانطلاقة المميزة في بطولة الدوري بعد الفوز على انبى بضربة البداية وذلك لملاحقة الاهلى على قمة المسابقة التي تصدرها بفارق الأهداف، ويراهن المدرب الفرنسي على تألق الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وسيف الدين الجزيرى.

ويستعيد الزمالك جهود لاعبه أحمد فتوح في مباراة اليوم بعد غيابه عن مباراة إنبى بسبب الإيقاف بينما يستمر غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأبيض عن مباراة الطلائع بسبب إيقافه من إتحاد الكرة ثمانية مباريات.