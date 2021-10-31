تشكيل بيراميدز وفاركو لموقعة الدوري فى الإسكندرية

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي فاركو في إطار لقاءات الجولة الثانية من الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: محمود وادي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - حسين السيد - دودو الجباس - عبد الله مجدي، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أسامة جلال