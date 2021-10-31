شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز وفاركو لموقعة الدوري فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نظيره نادي فاركو في إطار لقاءات الجولة الثانية من الدوري الممتاز في نسخته الجديدة، وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - وليد الكرتي - محمود صابر - رمضان صبحي
خط الهجوم: محمود وادي
ويتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إيريك تراوري - عمر جابر - إبراهيم حسن - أحمد توفيق - حسين السيد - دودو الجباس - عبد الله مجدي، فيما خرج من القائمة الحارس الشاب يوسف نادر والمدافع أسامة جلال
وأعلن مجدي عبدالعاطي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز وجاء التشكيل على النحو التالى..
حراسة المرمى : محمد صبحي
الدفاع :أحمد صغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى_ عزمي غومه
الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون
الهجوم : عمرو جمال سيف تيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود السيد _ أحمد عوض _على بهيج _ علاء سلامة _ أحمد البحراوي _ محمود جهاد _ وليد على _ إسلام جمال _ أحمد شريف