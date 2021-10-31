الامارات | ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ديناكو كييف في دوري أبطال أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة ديناكو كييف في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد بأن مدافعه المخضرم جيرار بيكيه يعاني من اصابة في ربلة الساق ستبعده على الاقل عن مواجهة فريقه ضد ديناكو كييف الاوكراني في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء المقبل.

وخرج بيكيه من الملعب وهو يعرج في المباراة ضد الافيس (1-1) في الدقيقة 70.

وكان النادي الكاتالوني اعلن على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة له بان قلب دفاعه يعاني من الآم في ربلة الساق اليمنى قبل ان تكشف الفحوصات التي خضع لها صباح أمس، عن الاصابة.

ويعاني برشلونة في الدوري حيث حصد نقطة واحدة في اخر ثلاث مباريات علما بانه اقال مدربه الهولندي رونالد كومان منتصف الاسبوع الحالي وعين بدلا منه بشكل موقت سيرجي بارجوان.



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