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ديلي إكسبريس: توتنهام يعمل بجدية للتعاقد مع أنطونيو كونتي

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن إدارة توتنهام تعمل بجدية لتعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا للسبيرز خلفا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر يونايتد.

ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز 3/0 على توتنهام أمس السبت في الجولة العاشرة من الممتاز، وكانت هذه الخسارة الخامسة للسبيرز، في حين حقق الفريق الفوز 5 مرات ولم يتعادل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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