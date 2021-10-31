شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ديلي إكسبريس: توتنهام يعمل بجدية للتعاقد مع أنطونيو كونتي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكدت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، أن إدارة توتنهام تعمل بجدية لتعيين المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مديرا فنيا للسبيرز خلفا للبرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر يونايتد.



ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز 3/0 على توتنهام أمس السبت في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت هذه الخسارة الخامسة للسبيرز، في حين حقق الفريق الفوز 5 مرات ولم يتعادل.