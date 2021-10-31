الارشيف / اخبار الرياضه

سبورت: أغويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب

0 نشر
اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبورت: أغويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن سيرجيو أغويرو مهاجم نادي يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، بعد سقوطه خلال مباراة برشلونة وألافيس أمس السبت في .

وبحسب سبورت فإن اللاعب الذي شعر بضيق في صدره خلال المباراة وتم استبداله يعاني من عدم انتظام في ضربات القب.

وبحسب ذات التقارير، فإن أغويرو بخير لكنه سيبقى في المستشفى يومين لمزيد من الفحوصات.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا