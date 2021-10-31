شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سبورت: أغويرو يعاني من عدم انتظام ضربات القلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشفت تقارير صحفية إسبانية إن سيرجيو أغويرو مهاجم نادي برشلونة يعاني من عدم انتظام ضربات القلب، بعد سقوطه خلال مباراة برشلونة وألافيس أمس السبت في الدوري الإسباني.



وبحسب سبورت فإن اللاعب الذي شعر بضيق في صدره خلال المباراة وتم استبداله يعاني من عدم انتظام في ضربات القب.

وبحسب ذات التقارير، فإن أغويرو بخير لكنه سيبقى في المستشفى يومين لمزيد من الفحوصات.