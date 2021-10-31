تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

سجل المهاجم الأرجنتيني خواكين كوريا هدفين ليمنح فريقه إنتر ميلان فوزا مهما على ضيفه أودينيزي في إطار منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.



وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي، قبل أن يفتتح خواكين كوريا التسجيل في الدقيقة 60 بعدما تلقى تمريرة من اليساندرو باستوني وتوغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد بقوة في مرمى الحارس ماركو سيلفيستري.

وفي الدقيقة 68 مرر دينزل دومفريس كرة عرضية لخواكين كوريا ليسدد بقوة موقعا الهدف الثاني له ولإنتر ميلان.

ورفع خواكين كوريا رصيده إلى 4 أهداف مع إنتر ميلان الموسم الحالي، في 9 مباريات، علما أنه انضم للفريق الصيف الماضي قادما من لاتسيو في صفقة بنظام الإعارة، مع التزام إنتر ميلان بجعل الانتقال دائما في نهاية الموسم الحالي، لتعويض رحيل المهاجم البلجيكي روكيلو لوكاكو إلى تشيلسي.

وحقق إنتر ميلان الفوز السابع، في حين تعادل ثلاث مرات، وخسر مرة وحيدة، ليرفع الفوز رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، ويتأخر النيراتزوري بـ4 نقاط عن نابولي وميلان المتصدرين، لكنهما لعبا مباراة أقل.

وواصل إنتر ميلان تفوقه في المواجهات المباشرة أمام أودينيزي، حيث حقق الأخير آخر فوز على الإنتر في ديسمبر 2017، ومنذ ذلك الحين فاز إنتر ميلان 6 مرات، وتعادلا مرتين.